Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagabend, 20.09.2024, 20:30 Uhr, und Samstagmittag, 21.09.2024, 15:00 Uhr, ist ein in der Eichberger Straße in Dettighofen geparkter Kombi aufgebrochen worden. Am grauen Mercedes-Benz war eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus dem beladenen Kombi wurde nach den ersten Feststellungen jedoch nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 92582-0, entgegen.

