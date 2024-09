POL-FR: Albbruck: Motorradfahrer streift entgegenkommendes Auto und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Ein Jugendlicher mit einem Motorroller ist am Samstagmittag, 21.09.2024, gegen 15:40 Uhr, in der Alpfenstraße zwischen Oberalpfen (Waldshut-Tiengen) und Rementschwiel (Weilheim) verunglückt. Der 17-jährige war in den Grünstreifen geraten und zu Fall gekommen. Er verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Roller wurde ein Sachschaden von rund 800 Euro verursacht. ...

