Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 22.09.2024, gegen 18:30 Uhr, ist auf der L 152 zwischen Rippolingen (Bad Säckingen) und Schweikhof (Rickenbach) ein Motorradfahrer gegen eine Leitplanke geprallt. Der 30-jährige dürfte in einer Kurve zu schnell gefahren sein. Er stürzte und kollidierte in der Folge mit einer Leitplanke, die aus der Verankerung gerissen wurde. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro, der Schaden an der Leitplanke liegt bei mehreren tausend Euro.

