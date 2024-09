POL-FR: Breitnau: 12-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 20.09.2024 zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, einen in der Hohe-Flum-Straße (Höhe Hausnummer 38) am Straßenrand geparkten BMW. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich zu melden. ...

