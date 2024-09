POL-FR: Schopfheim: VW Golf auf Discounter Parkplatz in der Bismarckstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Seit Samstag, 21.09.2024, 16:00 Uhr, wird die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch vermisst. Zuletzt wurde sie am 21.09.2024 gegen 16:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bissierstraße in Freiburg gesehen, als sie vermutlich in die Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof einstieg. Noelle S. ist ca. 160 cm groß, sehr schlank und hat dunkelblonde schulterlange ...

mehr