Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: 13-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Samstag, 21.09.2024, 16:00 Uhr, wird die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch vermisst.

Zuletzt wurde sie am 21.09.2024 gegen 16:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bissierstraße in Freiburg gesehen, als sie vermutlich in die Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof einstieg.

Noelle S. ist ca. 160 cm groß, sehr schlank und hat dunkelblonde schulterlange Haare. Sie ist mit einem blauen Nike T-Shirt und einer hellgrauen Jogginghose bekleidet. Vermutlich führt sie einen schwarzen Sportrucksack der Marke Nike mit sich.

Das Bild der gesuchten Person ist mit beigefügtem Link einzusehen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/umkirch-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Freiburg, Telefon: 0761/882-2880 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis an Medienschaffende: Einverständniserklärung der Angehörigen zur Nutzung der Bilder und des Namens liegen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell