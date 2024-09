Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 21.09.2024, gegen 18:00 Uhr, ist auf der L 149/Altenrondstraße in Bernau-Weierle eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 24 Jahre alte Motorradfahrerin war auf die dortige Linksabbiegespur gefahren, um weiter nach Todtmoos zu fahren. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hatte die gleiche Absicht. Sie kollidierte mit dem links vom Pkw befindlichen Motorrad. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in eine Klinik verlegt. Beide Fahrzeuge und eine Leitplanke wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 13000 Euro. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

