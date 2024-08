Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240815-1: Unbekannte entwendete Schmuck aus Wohnung - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Täterin verschaffte sich unter Vorwand Zutritt zur Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer unbekannten, etwa 40 Jahre alten Frau mit schwarzen langen Haaren. Ihr wird vorgeworfen, sich am Mittwochnachmittag (14. August) mit einer dreisten Lüge Zutritt zu einer Wohnung in Pulheim verschafft und Schmuck entwendet zu haben. Zur Tatzeit habe sie ein weißes Kleid getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zur Täterin oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Unbekannte gegen 15 Uhr an der Haustür der Geschädigten im Bereich der Sinnersdorfer Straße geklingelt. Sie habe behauptet, dringend auf die Toilette gehen zu müssen. Die Bewohnerin habe die Frau in ihre Wohnung gelassen und sei in die Küche gegangen. Als sie später nach der Gesuchten sah, habe diese im Wohnzimmer gestanden. Die Pulheimerin habe die Frau daraufhin aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Anschließend sei der Bewohnerin aufgefallen, dass Schmuck fehlt und sie alarmierte die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen umgehend die Fahndung nach der Unbekannten auf, sicherten die Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell