POL-REK: 240814-1: Wetterbedingte Polizeieinsätze im Rhein-Erft-Kreis

Hürth (ots) - Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis Polizisten haben am Montagnachmittag (12. August) in Hürth einen Verdächtigen (37) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen wenige Tage zuvor in ein Haus eingedrungen zu sein und eine Geldbörse sowie einen Schlüssel entwendet zu haben. Die Polizisten fanden bei dem Beschuldigten weitere Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte und ...

