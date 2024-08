Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240812-3: Mehrere Wohncontainer durch Brand beschädigt

Frechen (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Am Montagnachmittag (12. August) sind mehrere Wohncontainer in einer kommunalen Unterkunft in Frechen durch einen Brand beschädigt worden. Ein Container brannte laut Angaben der Feuerwehr vollständig aus. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brand ist gelöscht. Hinweise auf verletzte Personen liegen derzeit nicht vor.

Kurz nach 16 Uhr meldete ein Zeuge den Brand auf dem an der Burgstraße gelegenen Gelände. Feuerwehrleute und Polizisten fuhren umgehend zum Brandort. Polizisten erkannten bereits auf der Anfahrt eine hohe dichte schwarze Rauchwolke. Während die Feuerwehrleute umgehend mit der Brandbekämpfung begannen, sperrten Polizisten den Einsatzort ab und nahmen die Ermittlungen auf.

Einsatzkräfte forderten die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft aus Sicherheitsgründen auf, das Gelände zu verlassen. Dieser Personenkreis hat sich auf einem angrenzenden Parkplatz gesammelt.

Ein Wohncontainer wurde durch den Brand komplett zerstört. Mehrere angrenzende Container wurden durch die Flammen und die dadurch entstehende Hitze beschädigt. Derzeit wird geprüft, ob diese Unterkünfte noch bewohnbar sind. Nach ersten Ermittlungen befand sich in dem vollständig zerstörten Wohncontainer eine Kochmöglichkeit. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Dazu gehört unter anderem auch die Klärung der Frage, ob ein technischer Defekt an den Kochgeräten zu dem Brand geführt haben könnte.

Der Einsatz und die damit verbundenen Ermittlungen dauern weiter an. Polizisten haben die Straßensperrungen im Bereich der Burgstraße nach Abschluss der Löscharbeiten aufgehoben. (he)

