POL-REK: 240812-1: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Zusammenstoß mit Auto im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (9. August) in Kerpen-Brüggen ist ein Kind (7) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der Junge gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Schmiedekreuz" in Richtung Mertenweg gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (59) eines Renault auf dem Mertenweg in Richtung Raphaelstraße unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Schmiedekreuz" und Mertenweg habe der 7-Jährige beabsichtigt, nach links auf den Mertenweg abzubiegen. Eigenen Angaben zufolge habe der 59-Jährige einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern können. Das Kind stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

