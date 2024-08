Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fünf leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Frechen zwischen einem VW und einem Smart am Samstagabend (10.08.2024) um 20:10 Uhr verletzten sich fünf Personen leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Laut ersten Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Frechener mit seiner 26-jährigen Beifahrerin in einem Smart die Kölner Straße in Frechen aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Europaallee und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Kölner Straße/ Bonnstraße weiter geradeaus zu fahren. Eine 24-jährige Frau aus Siegen befuhr mit einem VW, besetzt mit zwei weiteren Personen (m. 27 J./ w. 21 J) die Kölner Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Polizei sicherte Spuren und fertigte eine Unfallanzeige. Sie sperrte die Bonnstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (pk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell