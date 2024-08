Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240809-2: Räuber steht nachts am Bett von Seniorin - Öffentlichkeitsfahndung

Hürth (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet mit einem Phantombild nach dem Täter

Nachtrag zur Pressemitteilung mit der Ziffer 3 vom 11. Juli 2024

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten und auffallend kleinen sowie dünnen Mann. Dem noch Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (9. Juli) in Hürth in das Wohnhaus der Geschädigten eingedrungen und die Frau ausgeraubt zu haben.

Zur Tatzeit war der Räuber mit einem schwarzen Tuch maskiert und trug eine ebenfalls schwarze Mütze.

Das Phantombild steht unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/142975.

Die zuständigen Kriminalbeamten fragen:

Wer kennt den auf dem Phantombild gezeigten Mann? Wer kann Auskunft zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hilfreich für die Ermittlungen sind oft auch Informationen, die die Zeugen nicht in direkte Verbindung zu den dargestellten Straftaten bringen.

Hinweise zu dem Täter oder zu dem Raubüberfall nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell