Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240809-1: Aufmerksame Zeugen verhindern Tankbetrug

Frechen (ots)

Zwei Männer bei Fluchtversuch des Täters leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta auf einem Tankstellengelände in Frechen sind zwei Männer (32, 49) am Donnerstagmorgen (8. August) leicht verletzt worden. Der Fahrer (35) des Ford habe zuvor an einer der Zapfsäulen getankt und versucht, ohne zu bezahlen zu flüchten.

Gegen 7.30 Uhr sei der 35-Jährige auf das Tankstellengelände an der Kölner Straße gefahren und habe sein Fahrzeug getankt. Der Mann hatte Teile seiner Kennzeichen abgeklebt. Ein Mitarbeiter (49) der Tankstelle habe dies bemerkt und den Fordfahrer darauf angesprochen. Nach einer Diskussion sei der 35-Jährige in sein Auto gestiegen. Der 49-Jährige sowie ein weiterer Zeuge (32) sollen die Fahrer- und die Beifahrertür geöffnet haben, um den Mann an einer Flucht zu hindern. Der Fahrer des Fiesta sei rückwärts gefahren und habe dabei die beiden Männer leicht verletzt. Außerdem habe er zwei parkende Autos beschädigt. Ein dritter Zeuge (46) habe den 35-Jährigen anschließend aus dem Auto gezogen und bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Anzeige. Ein Drogenvortest bei dem Fordfahrer verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin später im Krankenhaus entnahm. Außerdem konnte der 35-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts des Tankbetrugs sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgenommen. (jus)

