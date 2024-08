Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240808-3: Autofahrer bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte vor Ort

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf ist ein Autofahrer (52) am Mittwochabend (7. August) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Zeit der Arbeiten am Unfallort.

Gegen 19.30 Uhr war laut ersten Informationen ein Ford-Fahrer (34) auf der Giesendorfer Straße in Richtung Heppendorfer Straße unterwegs. Hinter ihm sei der Fahrer (35) eines VW Arteon gefahren. Auf Höhe der Straße "Zum Sportplatz" habe der Arteon-Fahrer den 34-Jährigen links überholt und sei einige Meter neben ihm entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren. Zeitgleich war ein 52-Jähriger mit seinem Polo auf der Giesendorferstraße in Richtung Etzweilerstraße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto des 35-Jährigen und dem Polo.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss unterstützte die Beamten vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten den Ford, den VW Arteon, ein Smartphone sowie die Führerscheine des 34-Jährigen und des 35-Jährigen sicher. Ein Drogenvortest bei dem 35-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Auf Anordnung entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem nunmehr Beschuldigten. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Polo ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. Dabei gehen die Ermittler auch Hinweisen nach, die auf ein mögliches illegales Rennen des Ford- sowie des Arteon-Fahrers hindeuten könnten. (sc)

