Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240809-3: Polizei fahndet nach zwei Räubern

Bergheim (ots)

Täter entreißen Fußgänger den Rucksack und flüchten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 175 bis 180 Zentimeter großen und dunkelhaarigen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am späten Donnerstagabend (8. August) einem Fußgänger (38) in Bergheim-Kenten den Rucksack entrissen zu haben und damit geflüchtet zu sein. Der erste Täter soll etwa 18 Jahre alt sein und eine ovale Kopfform haben. Sein Komplize sei etwa 30 Jahre alt.

Die Kriminalbeamten des Kommissariats 21 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die zuständigen Beamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war der Geschädigte gegen 23.30 Uhr am Bahnhof Bergheim unterwegs. Er sei dort auf der zur Zeppelinstraße gelegenen Seite entlanggegangen, als er zwei Männer bemerkt habe. Die beiden Unbekannten sollen sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben und dann rechts an ihm vorbeigegangen sein. Dabei habe der Jüngere den Rucksack des Anzeigenerstatters gepackt und ihn ihm vom Rücken gerissen. Mit ihrer Beute seien die Räuber über die Zeppelinstraße in Richtung der Südweststraße weggerannt.

Auf ihrer Flucht ließ ein Täter das Mobiltelefon des Geschädigten fallen. Bei dem Raubüberfall zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, nahmen die Aussage des Geschädigten zu Protokoll und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (he)

