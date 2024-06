POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junger Fußgänger in Brake verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 13. Juni 2024, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Nordenham entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigte parkte ihre Mercedes B-Klasse um 06:30 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek in der Straße "An der Gate". Als sie um 16:00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, wies dieser erhebliche Schäden ...

mehr