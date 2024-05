Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots)

Moringen OT Nienhagen, Bornebreite, Donnerstag, 02.55 Uhr

NIENHAGEN (Wol) - Bewohner bemerkt Einbrecher.

Am Donnerstag gegen 02.55 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Bewohner eines Hauses, dass zwei Personen versuchten sein Haus in der Straße "Bornebreite" in Nienhagen einzubrechen.

Aufgrund einer Kamera wurde der Mann darauf aufmerksam und konnte durch einen Alarmton die zwei Männer verschrecken. Beide verließen sofort zu Fuß das Grundstück in unbekannte Richtung.

Es entstand kein Sachschaden.

Die beiden Personen waren mit hellen Kapuzenpullovern bekleidet. Eine Person hatte zudem eine helle Weste, eine dunkle Hose und helle Schuhe an. Die zweite Person war neben dem Pullover mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Weitere Beschreibungen können aktuell nicht gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell