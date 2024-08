POL-REK: 240812-2: Zeugensuche nach Einbrüchen in Häuser

Kerpen (ots) - Zusammenstoß mit Auto im Kreuzungsbereich Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (9. August) in Kerpen-Brüggen ist ein Kind (7) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen sei der Junge gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Schmiedekreuz" in Richtung Mertenweg gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (59) ...

