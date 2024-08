Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240813-1: Polizisten nehmen mutmaßlichen Dieb fest

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben am Montagnachmittag (12. August) in Hürth einen Verdächtigen (37) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen wenige Tage zuvor in ein Haus eingedrungen zu sein und eine Geldbörse sowie einen Schlüssel entwendet zu haben. Die Polizisten fanden bei dem Beschuldigten weitere Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte und stellten diese sicher. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an.

Am Samstag (10. August) alarmierte ein Hürther (37) die Polizei. Über die Überwachungskamera seiner Haustür habe er beobachtet, wie ein Unbekannter zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr durch die Eingangstür in sein Haus in Gleuel eingedrungen war und mehrfach hinein und wieder herausging. Die Beamten vor Ort sicherten die Spuren am Tatort, fahndeten nach Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige

Am Montag gegen 16 Uhr meldete sich der 37-Jährige erneut bei der Polizei. In einem Schrebergarten im Bereich der Burgstraße habe er einen Mann gesehen, der mit den Bildern seiner Kamera übereinstimmen würde. Alarmierte Beamte fuhren umgehend zu der genannten Adresse.

In dem Schrebergarten stellten die Polizisten einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Als die Uniformierten den Garten betraten, stand der Mann mit dem Gesicht zu einem Zaun gedreht und hielt sich an diesem fest. Die Beamten sprachen den Tatverdächtigen an und kontrollierten ihn. Zudem fanden sie in dem Garten verschiedene Gegenstände, unter anderem Werkzeuge, Fahrradteile und zwei zur Fahndung ausgeschriebene Fahrräder. Sie nahmen den nunmehr Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell