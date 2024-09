Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto - E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto am Freitagmittag, 20.09.2024, gegen 14:00 Uhr, auf der B 34 in Bad Säckingen. Die 14-jährige dürfte unachtsam vom Gehweg auf die Straße gewechselt haben und war dabei mit dem herannahenden Auto einer 42 Jahre alten Frau kollidiert. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Während der Sachschaden am E-Scooter mit rund 100 Euro überschaubar blieb, entstand am Auto ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

