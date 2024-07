Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Täter erbeuten bei Einbruch in Einfamilienhaus Bargeld, Uhren und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Samstag (13.07.2024, 10.10 Uhr) und Sonntag (14.07.2024, 20.37 Uhr) ist es im Brüsseler Ring zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, bei dem unbekannte Täter Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages erbeutet haben dürften. Der genaue Wert muss noch ermittelt werden.

Am Samstag verließen die Bewohner gegen 10.10 Uhr das Haus. Als sie am Sonntag zurückkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in ihr Haus eingedrungen waren. Im Haus wurde hauptsächlich das Obergeschoss nach möglichem Diebesgut durchsucht. Hierzu wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und der Inhalt achtlos auf den Boden geworfen. Bargeld, Schmuck und Uhren nahmen der oder die Täter mit. Der genaue Wert des entwendeten Gutes muss noch ermittelt werden.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell