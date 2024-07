POL-SE: Appen-Etz/ L 105 - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.07.2024) ist es um 16:27 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache in der Hauptstraße zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten in einer Lagerhalle Strohballen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache von der Kriminalpolizei in ...

