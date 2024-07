Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen u. a. vor Kindertagesstätten und Schulen durch

Bad Segeberg (ots)

Zum Wochenabschluss führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn Geschwindigkeitskontrollen in mehreren Stadtgebieten im Kreis Pinneberg durch. Im Fokus standen dabei die Überwachungen der Fahrgeschwindigkeiten vor Kindertagesstätten und Schulen.

Am Donnerstag (11.07.2024) überwachten die Einsatzkräfte nacheinander den Fahrverkehr in der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg und der Straße Bickbargen im Bereich der jeweiligen Schulen. Abschließend wurde eine Kontrollstelle in der Geschwister Scholl-Straße in Elmshorn eingerichtet. In einem Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr wurden bei erlaubten 30 km/h insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Am folgenden Freitag (12.07.2024) fand eine Geschwindigkeitskontrolle an der Kreuzung Schauenburgerstraße/Gertrud-Seele-Weg in Wedel statt. Von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurden bei 140 eingemessenen Fahrzeugen insgesamt 16 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h lag der negative Spitzenwert bei gemessenen 51 km/h (Bußgeld 115 Euro und 1 Punkt).

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte von 12:10 Uhr bis 13:10 Uhr in der Pinneberger Straße in Wedel im Bereich einer Kindertagesstätte. Bei 60 eingemessenen Fahrzeugen mussten die Beamten 14 Geschwindigkeitsverstöße sanktionieren. Bei erlaubten 30 km/h lag der negative Spitzenwert bei 52 km/h (Bußgeld 115 Euro und 1 Punkt).

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn wird auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell