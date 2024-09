Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrerin touchiert zwei Kinder - beide werden leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 21.09.2024, gegen 14:30 Uhr, hat eine Autofahrerin in der Waldallee in Bonndorf zwei Kinder touchiert. Die Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Das Mädchen und der Bub wurden vom herannahenden Auto der 22 Jahre alten Frau gestreift, als sie gerade die Fahrbahn überschreiten wollten. Die Kinder wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht.

