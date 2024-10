Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Radschrauben von Nissan gelöst + Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus + Wichtige Zeugin nach Unfallflucht wird gebeten sich zu melden +

Dillenburg (ots)

Driedorf-Roth: Radschrauben gelöst -

Großes Glück hatte die Fahrerin eines Nissan, nachdem Unbekannte Radschrauben von ihrem Fahrzeug gelöst hatten. Die Driedorferin war am 29.09.2024 (Sonntag) mit ihrem grünen "Terrano" unterwegs und bemerkte ein auffälliges "Klackern" an der Vorderachse. Sie stoppte und entdeckte, dass am linken Vorderrad alle sechs Schrauben gelöst worden waren. Eine Schraube hatte sich bereits komplett gelöst. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter im Zeitraum vom 26.09.2024 bis zum 29.09.2024 in der Straße "Am Rother Berg" die Schrauben von dem Wagen löste. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Täter an dem grünen Nissan Terrano beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Trickdiebe erleichtern Seniorin -

Zwei Trickdiebe schlugen am Montagnachmittag in einer Senioren-Residenz in der Neustadt-Straße zu. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr klingelten die beiden Männer an der Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Um die Wasserzähler abzulesen, baten sie um Zutritt zur Wohnung. Während einer der Täter gemeinsam mit der Seniorin den Wasserzähler in Augenschein nahm, durchsuchte sein Komplize die Wohnung nach Wertsachen. Ihm fiel Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Als die Seniorin misstrauisch wurde, verließ das Duo die Wohnung. Beide Männer hatten einen dunklen Teint. Der Täter, der den Wasserzähler kontrollierte, war ca. 180 cm groß und hatte dunkle kurze Haare. Eine Beschreibung des zweiten Mannes ist dem Opfer nicht möglich. Hinweise zu den beiden Männern, die sich am Montagnachmittag im Bereich der Seniorenresidenz aufhielten, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Unfallflucht in der Obertorstraße / Polizei sucht wichtige Zeugin -

Bei der Ermittlung einer flüchtigen Unfallfahrerin bittet die Wetzlarer Polizei eine wichtige Zeugin, sich zu melden. Die Frau beobachteten am Montagabend, gegen 21.45 Uhr in der Obertorstraße, wie die Fahrerin eines dunkelgrünen Mini Cabriolets gegenüber einem Restaurant ausparkte und dabei mit dem Heck gegen einen weißen Mitsubishi stieß. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallfahrerin davon. Die gesuchte Zeugin unterhielt sich noch mit den Besitzern des weißen Mitsubishi, allerdings versäumten diese die Personalien der Zeugin aufzunehmen. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei bittet diese Zeugin, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

