POL-LDK: + Unfall endet mit Blutentnahme + Unfallflucht in Leun + Container aufgebrochen + Imbiss-Wagen durchwühlt +

Haiger: Radfahrerin prallt gegen Auto -

Mit einer Blutentnahme endete gestern Nachmittag für eine Radfahrerin der Zusammenprall mit einem Hyundai. Die 31-jährige Bikerin bog gegen 15.00 Uhr von der Straße "Hinterm Graben" nach links in die Kühlhausstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden Hyundais. Die 25-jährige Fahrerin im Pkw konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit der in Haiger lebenden Radfahrerin zusammen. Die Bikerin trug eine leichte Verletzung an der Hand davon. Die in Siegen lebende Hyundai-Fahrerin blieb unverletzt. Die den Unfall aufnehmende Streife bemerkte die Alkoholfahne der 31-Jährigen und ließ sie pusten. Der Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,4 Promille. Sie musste mit auf die Dillenburger Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Leun: Parkplatzrempler an der Sparkasse -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden den ein flüchtiger Autofahrer auf dem Parkplatz der Sparkasse an einem geparkten Mercedes zurückließ. Die schwarze C-Klasse stand am Freitag vergangener Woche, zwischen 14.20 Uhr und 16.30 Uhr, in der Wetzlarer Straße auf einem der Stellplätze des Geldinstitutes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige mit seinem Wagen den Benz auf der Fahrerseite und beschädigte den vorderen Kotflügel, die Fahrertür sowie den Außenspiegel. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Diebe im Container -

Der Container des Automobilclubs Wetzlar auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der "Alten Straße", rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter knackten das Schloss des Metallcontainers und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung von Clubverantwortlichen ließen die Diebe nichts mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 10.00 Uhr an dem Container beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Foodtruck durchwühlt -

In der Straße "Eiserne Hand" schlugen Diebe auf dem Gelände eines Kanu-Verleihs zu. Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr bis Mittwochmorgen, bis 07.50 Uhr suchten sie das Gelände auf und brachen in einen Imbiss-Wagen ein. Offensichtlich erbeuteten sie lediglich ein Tüte Lutscher im Wert von 10 Euro. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum auf dem Gelände beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

