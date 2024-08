Polizei Köln

POL-K: 240819-3-K Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogenverkäufer fest - Richter schickt 30-Jährigen in Haft

Köln (ots)

Polizisten haben am Freitag (16. August) einen mutmaßlichen Drogenverkäufer (30) in einem Paketshop auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg festgenommen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte bereits am Donnerstag (15. August) ein stark nach Cannabis riechendes Paket bei der Polizei gemeldet. Als sich der 30-Jährige dann einen Tag später nach dem bereits am Vortag beschlagnahmten Paket erkundigte, alarmierte der Mitarbeiter erneut die Polizei. Bei der nachfolgenden Durchsuchung stellten die Beamten im Zimmer des Festgenommenen etwa 600 Gramm Marihuana und 250 Gramm Haschisch sowie umfangreiches Versand- und Verpackungsmaterial sicher. Der bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getretene Kölner muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Ein Richter schickte ihn noch Samstag in Untersuchungshaft. (ja/al)

