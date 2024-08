Polizei Köln

POL-K: 240819-1-DN/K Mutmaßliche Geldautomatensprengung in Siersdorf - Tatverdächtige flüchten in dunklem Kleinwagen

Köln (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung in Aldenhoven im Kreis Düren in der Nacht zu Montag (19.August) fahndet die Polizei nach mutmaßlich mehreren an der Tat beteiligten Männern.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sie gegen 3.15 Uhr den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Marktstraße im Ortsteil Siersdorf gesprengt. Anschließend sollen die Tatverdächtigen in einen dunklen Kleinwagen gestiegen und in Richtung Pützgracht geflüchtet sein.

Ein Statiker wurde zur Überprüfung der Bausubstanz des Gebäudes hinzugezogen. Von einem erheblichen Sachschaden ist derzeit auszugehen.

Spezialisten des nordrheinwestfälischen Landeskriminalamtes übernehmen aktuell die Tatortaufnahme und haben am frühen Montagmorgen auch eine kontrollierte Sprengung von Überresten des angebrachten Zündstoffs durchgeführt.

Zeugen, die Hinweise zur Sprengung, den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell