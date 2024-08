Polizei Köln

POL-K: 240817-2-K Betrunkener Autofahrer erfasst zwei Fußgänger auf Gehweg in Köln-Rondorf 27-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17. August, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5845428

Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag (17. August) in Köln-Rondorf ist der 27-jährige Fußgänger heute in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Der 21-Jährige wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt. (cw/de)

