POL-K: 240817-1-K Betrunkener Autofahrer erfasst zwei Fußgänger auf Gehweg in Köln-Rondorf Beide lebensgefährlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Bei der vorläufigen Festnahme eines wegen Raubes gesuchten minderjährigen Tatverdächtigen, sind an einer Spielhalle am Donnerstagabend (15. August) gegen 21 Uhr in Köln-Chorweiler zwei Polizisten und der Beschuldigte (16) leicht verletzt worden. Da sich der Jugendliche massiv zur Wehr gesetzt und ...

mehr