Polizei Köln

POL-K: 240816-3-K Raubüberfall in Köln-Holweide - Zwei Festnahmen

Köln (ots)

Mithilfe aufmerksamer Zeugen haben Polizisten in der Nacht zu Freitag (16. August) zwei mutmaßliche Räuber (21, 24) auf der Bergisch Gladbacher Straße im Kölner Stadtteil Holweide auf frischer Tat festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Betreiber (26) einer Spielothek zusammen mit zwei Begleitern (16, 23) eine Geldzählmaschine samt Bargeld auf dem Parkplatz der Spielhalle zum Transport in ein Auto geladen haben. Dabei waren die drei Männer gegen 1 Uhr von zwei Maskierten mit einem Messer in der Hand überrascht und bedroht worden, während sich die Angreifer zeitgleich die Zählmaschine sowie das Bargeld aus dem Wagen schnappten.

Mit ihrer Beute flüchteten sie vom Parkplatz über die Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Mülheim, wo sie wenig später bereits alarmierten Polizisten in die Arme liefen. Aufmerksame Anwohner hatten kurz vor dem Überfall den Notruf gewählt und die beiden Verdächtigen auf der Bergisch Gladbacher Straße gemeldet, als diese auffällig in geparkte Autos schauten. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell