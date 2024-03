Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch zur Mittagzeit

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher machte sich Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt auf Beutezug. Der Unbekannte war zunächst in das Wohnhaus eingebrochen und versuchte sein Glück an mehreren Wohnungstüren. Bei einer war er schließlich erfolgreich und gelangte in die Wohnung. Aus dieser stahl er einen Rucksack, Schlüssel und elektronische Gegenstände. Damit gab er sich jedoch nicht zufrieden. Er ging in den Keller und versuchte diverse Kellerabteile zu öffnen. Dies misslang ihm und er floh mit seiner Beute im Wert von fast 600 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

