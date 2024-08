POL-K: 240816-1-K Unbekannter greift Frau (51) im Parkhaus an - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Dienstagnachmittag (13. August) haben Zivilfahnder der Polizei Köln einen per Haftbefehl gesuchten Drogendealer (27) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der 27-jährige Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen war, wurde im Rahmen einer umfangreicher ...

