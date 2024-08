Polizei Köln

POL-K: 240816-5-K Minderjähriger mutmaßlicher Räuber leistet massiven Widerstand - drei Leichtverletzte bei vorläufiger Festnahme

Köln (ots)

Bei der vorläufigen Festnahme eines wegen Raubes gesuchten minderjährigen Tatverdächtigen, sind an einer Spielhalle am Donnerstagabend (16. August) gegen 21 Uhr in Köln-Chorweiler zwei Polizisten und der Beschuldigte (16) leicht verletzt worden. Da sich der Jugendliche massiv zur Wehr gesetzt und nach den Einsatzkräften gebissen, geschlagen und getreten hatte, musste er zu Boden gebracht und fixiert werden, um zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen werden zu können. Dort übergaben die Einsatzkräfte ihn anschließend an seine Erziehungsberechtigten.

Drei junge Geschädigte (15, 16, 18) hatten zuvor bei ihrer Anzeigenerstattung auf der Wache angegeben, von dem 16-Jährigen und zwei bislang unbekannten Komplizen am späten Nachmittag am Unnauer Weg im Stadtteil Chorweiler bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Im Laufe des Abends hätten sie einen der Tatverdächtigen in der Spielhalle am Londoner Platz wiedererkannt und die Polizei informiert.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/sb)

