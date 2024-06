POL-DU: Rheinhausen: Zehn Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots) - In Folge eines Streites stach ein 33-Jähriger am Sonntagabend (2. Juni, 22:34 Uhr) auf dem Hansaring in Wesel auf einen 40-Jährigen ein und ergriff die Flucht. Bei dem Streit soll es um Geld gegangen sein. Der 33-jährige Mann aus Wesel zückte ein Messer und verletzte sein Opfer schwer. Der Bruder des Verletzten sowie ein Bekannter brachten den Blutenden in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Durch rasche ...

