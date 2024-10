Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Brandsatz vor Café in Wetzlar gezündet // ZEUGEN gesucht!

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Am frühen Sonntagmorgen (20.10.) ist ein Brand- bzw. Sprengsatz in dem Café "Deja Vu" in der Bahnhofstraße detoniert. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Um 04.39 Uhr haben Anwohner einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat mindestens ein unbekannter Täter einen Brand- bzw. Sprengsatz vor dem Café gezündet und ist danach vom Tatort geflüchtet.

Die Bewohner des Gebäudes wurden unmittelbar nach der Tat evakuiert, konnten aber zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Derzeit wird der Tatort untersucht, Spuren werden gesichert. Auch die Sprengtechniker des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) sind vor Ort im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 06441/9180 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

