POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Häuslicher Gewalt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag wurden der Polizei Ludwigshafen insgesamt fünf Rollerdiebstähle gemeldet. In der Zeit vom 12.08.2024, 15 Uhr, bis zum 13.08.2024, 6 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Honda in der Wredestraße. In der gleichen Zeit wurden in der Mundenheimer Straße zwei Roller gestohlen. Beide Roller wurden in der Nähe wieder aufgefunden. Ein Roller wurde durch den/die unbekannten Täter ...

