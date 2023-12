LPI-GTH: Auffahrunfall

Gräfenroda (ots) - Am 13.12.2023 gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Waldstraße (Ortslage Gräfenroda) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die beiden in entgegengesetzter Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer, kollidierten frontal miteinander. Der 14-jährige Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb ...

