LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Ein 82-jähriger VW-Fahrer befuhr heute gegen 11.30 Uhr die Hersdorfstraße in Richtung Gartenstraße. Er missachtete offenbar die Vorfahrt einer Straßenbahn, die in gleicher Richtung fuhr und kollidierte mit dieser. Der Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

