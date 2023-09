Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Sturz verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 17.09.2023, 00.30 Uhr;

Ein 26-jähriger Pedelecfahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag in Rhede schwere Verletzungen zugezogen, eine 23-jährige Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie waren gegen 00.30 Uhr nebeneinander auf dem Radweg der Bocholter Straße in Richtung Rhede unterwegs. Ein unbekannter Radfahrer überholte die beiden nach Angaben der Geschädigten und stieß im Vorbeifahrer mit der Schulter gegen den Pedelecfahrer. Der Rheder verlor die Kontrolle und prallte gegen die Bonnerin; beide stürzten. Die Verletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell