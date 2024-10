Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schmuck und Bargeld entwendet + Wahlplakate beschädigt

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Schmuck und Bargeld entwendet

Mit hochwertigem Goldschmuck und Bargeld machten sich Diebe aus dem Staub, die am Samstag, 19. Oktober, zwischen 19 und 21 Uhr in Mehrfamilienhaus in der Zelterstraße eingebrochen waren. Auf unbekannte Weise verschafften sie sich Zutritt zum Haus und hebelten die Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich, die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Braunfels- Bonbaden: Wahlplakate beschädigt

In der Solmsbachstraße beschädigten mehrere Kinder oder Jugendliche zwei Wahlplakate der beiden Bürgermeisterkandidaten. Sie zogen ein Plakat von einer Wand ab und kokelten ein anderes an. Ein Zeuge bemerkte die zwei Jungs und ein Mädchen am Montag, 21. Oktober, gegen 21.30 Uhr bei ihrem Vorgehen. Nachdem er die drei Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren darauf angesprochen hatte, rannten sie weg. Eine konkrete Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

