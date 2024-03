Polizei Mettmann

POL-ME: VW Golf von Parkplatz entwendet - Erkrath - 2403017

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag, 4. März 2024, wurde ein grauer VW Golf von einem Parkplatz an einer S-Bahnstation in Erkrath-Hochdahl entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:15 Uhr parkte ein 39-jähriger Velberter seinen erst circa 15 Monate alten VW Golf auf einem Park- & Ride-Parkplatz an einer S-Bahnstation an der Gruitener Straße. Gegen 10 Uhr erhielt er eine automatisierte E-Mail des Herstellers, welche eine Bewegung im Innenraum meldete. Circa 30 Minuten später stellte der Velberter fest, dass sich der VW mittlerweile in Essen befand. Der Halter alarmierte folgerichtig die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem Auto einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten jedoch leider zu keinem positiven Ergebnis.

Wie der wenige Monate alte VW, der mit "Keyless Go" ausgestattet ist, gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit ungefähr 27.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Erkrather Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen VW Golf vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten grauen VW Golf, nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell