Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in leerstehendes Wohngebäude

In der Zeit von Montag, 30. September 2024 00:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024, 19:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Stormstraße. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (04499/92220-0) entgegen.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 13:00 Uhr beabsichtigte eine 84-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pedelec die Fahrbahn der Dorfstraße zu queren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pkw einer 40-jährigen Frau aus Barßel. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem die 84-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell