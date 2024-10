Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - mehrere Diebstähle hochwertigen Pedelecs

In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 20. Oktober 12:00 Uhr begaben sich Täter auf ein Grundstück in der Rombergstraße. Dort entwendeten sie ein Pedelec, Kreidler Eco 6. In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024 19:00 Uhr bis Samstag, 19. Oktober 2024, 19:00 Uhr entwendeten Täter ein Pedelec, welches in der Ahornstraße abgestellt worden war. Das Pedelec war mehrfach gesichert worden. Am Samstag, 19. Oktober 2024, gegen 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Garage in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße und entwendeten ein Pedelec, Puch C5.4. Die Täter wurden durch den Eigentümer überrascht, konnten jedoch flüchten. Ebenfalls am Samstag, 19. Oktober 2024, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr wurde ein Pedelec vor einem Restaurant in der Straße An der Propstei entwendet. Auch dieses Pedelec, Marke Gazelle Arroyo, war verschlossen abgestellt worden. Allein der Schaden der vergangenen Tage beläuft sich auf geschätzte 15.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 20. Oktober 2024, gegen 13:02 Uhr befuhr ein 21-jähirger Heranwachsender aus Diepholz mit seinem Pkw die B 69 in Richtung Langförden. In der Ortschaft Calveslage verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Seitenraum und kam im Graben zum Stehen. Hierbei wurde seine 20-Jährige Beifahrerin aus Berlin schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19. Oktober 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 34-jährigen Frau aus Ibbenbühren. Diese hatte ihren Pkw, einen Audi, vor einem Geschäft in der Tappehornstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 800,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.:04473/97749-0) entgegen.

Dinklage - Aufbruch eines Automaten in der SB-Waschanlage

In der Zeit von Donnerstag, 17. Oktober 2024 21:00 Uhr bis Freitag, 18. Oktober 2024 05:00 Uhr hebelten derzeit unbekannte Personen einen Automaten in einer SB-Waschanlage in der Straße Am alten Wasserwerk auf. Sie entwendeten eine kleine Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04473/97749-0) entgegen.

Bakum- Verdacht der Jagdwilderei

In der Zeit von Montag, 07. Oktober 2024 bis Sonntag, 20. Oktober 2024 wurden in Bakum, Cloppenburger Straße, kurz vor der Kreisgrenze zu Cloppenburg, in der Nähe zum Bakumer Bach, zwei verendete Rehe aufgefunden. Die Tiere wurden offensichtlich erschossen, da die Körper entsprechende Merkmale aufwiesen. Die zuständige Jagdgemeinschaft schließt einen berechtigten Abschuss der Tiere aus. Daher dürfte, nach ersten Ermittlungen, ein Unberechtigter die Tiere erlegt haben. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

