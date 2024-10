Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand

Am 19.10.2024, um 22:27 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Nord-Süd-Straße in Strücklingen aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Feuer wurde durch Bewohner entdeckt und gemeldet. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Das Wohnhaus ist teilweise unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe oder Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

