Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 20.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

49692 Cappeln - Einbruchdiebstahl in Geräteraum eines Wohnhauses

In der Zeit zwischen Samstag, 19.Oktober 2024, 02:42 Uhr und 03:03 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen in der Straße Cappelner Damm Zugang zu einem Geräterraum. Aus dem Geräteraum wurden ein Batteriespeicher einer Solaranlage und eine Kettensäge entwendet. Anschließend entfernten sich die Personen mit einem Fahrrad in Richtung Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478-958600 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg)- Maschinenbrand in Lebensmittelwerk

Am Sonntag, 20.Oktober, in der Zeit zwischen 01:10 Uhr und 01:20 Uhr löst ein abgebranntes Kabel den Brand einer Maschine in der Straße Calhorner Kirchweg aus. Die freiwillige Feuerwehr Essen mit 7 Kameraden konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es ist kein Personen- bzw. Gebäudeschaden entstanden.

49632 Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

Am 19.10.2024 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Löninger mit seinem E-Bike den Fahrradweg der Beverner Straße in Fahrtrichtung Bevern. Dabei übersieht er einen größeren Ast, welcher nach Baumschnittarbeiten auf dem Fahrradweg liegt. Der E-Bikefahrer kommt zum Sturz, infolgedessen er sich schwere Verletzungen zuzieht.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 19.10.2024 gegen 19:45 Uhr touchiert ein PKW-Führer beim Ausparken im Rathausweg den ordnungsgemäß geparkten PKW der Geschädigten. Hierdurch entstand Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

