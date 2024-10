POL-PDLD: Hochwertiges E- Bike entwendet- Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) - In der Nacht vom 14.10.2014 auf den 15.10.2024 wurde ein grauer Fiat 500 durch unbekannte Täter zerkratzt. Der PKW war vor einem Wohnanwesen in der Talstraße abgestellt. An dem PKW entstanden ein Lackschaden von geschätzt 1000.- Euro. Wer Hinweise zum Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Tel. 06343 93340 oder E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu ...

mehr