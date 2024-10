Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Autos abgesehen

Billigheim-Ingenheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwochnacht (16.10.2024) schlugen mehrere unbekannte Täter gegen 01:35 Uhr an einem in der Marktstraße geparkten Auto die Scheiben ein. Anwohner wurden durch das Klirren der Scheiben darauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Täter ließen zwar von dem Auto ab, konnten jedoch durch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizeikräfte nicht mehr festgestellt werden. Den auf dem Beifahrersitz sichtbar liegenden Geldbeutel konnten die Täter jedenfalls nicht mehr klauen. Mutmaßlich ließ die selbe Tätergruppe ein offensichtlich zuvor geklautes Auto aus Billigheim schräg quer parkend auf der Straße in unmittelbarer Tatortnähe zurück.

Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das

Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren,

beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder

Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei

Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell