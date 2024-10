Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wegen fehlender Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt

Edenkoben (ots)

Für einen 38 Jahre alten Treckerfahrer war gestern Mittag (15.10.2024, 15 Uhr) in der Staatsstraße die Weiterfahrt beendet, weil er auf seinem mitgeführten Anhänger mehrere Rebstöcke und Rebschenkel transportierte, die weit über die Bordwände hinausragten und nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Wegen der unzureichend gesicherten Ladung erhält der Mann in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 60.- Euro.

